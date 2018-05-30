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Не просил убежища: МВД Чехии заявило, что не причастно к убийству Бабченко

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Аркадия Бабченко убили в Киеве
Аркадия Бабченко убили в Киеве / Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел Чехии заявило, что в стране сожалеют о гибели Аркадия Бабченко, однако попросили прекратить спекуляции относительно вины Чехии в убийстве журналиста.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Там отметили, что оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в Чехии. Это стало реакцией на информацию некоторых СМИ и журналистов о проживании Бабченко в Чехии.

"МВД четко заявляет, что Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии. Мы сожелеем из-за смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД", – говорится в сообщении.

Накануне издание Aktualne писало о том, как Бабченко приехал в Чехию в феврале 2017 года, однако вскоре, менее чем через полгода, уехал. По словам издания произошло это после того, как журналист потерял надежду получить разрешение на проживание в стране.

Также МВД Чехии призвал прекратить угрозы в социальных сетях.

Напомним, Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 года в Киеве в его собственном доме. Неизвестный произвел несколько выстрелов ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Окровавленное тело обнаружила жена журналиста, находившегося в квартире. От полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу. Журналисту был 41 год.

24 Канал следит за ситуацией. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко журналисты СМИ Медиа Чехия Жертвы
Источник: 24 Канал
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