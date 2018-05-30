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Не просив притулку: в МВС Чехії заявили, що країна не причетна до вбивства Бабченка

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Аркадія Бабченка вбили у Києві
Аркадія Бабченка вбили у Києві / Фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ Чехії заявило, що в країні шкодують про загибель Аркадія Бабченка, проте попросили припинити спекуляції щодо вини Чехії у вбивстві журналіста.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

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Там зазначили, що опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко не просив притулку в Чехії. Це стало реакцією на інформацію деяких ЗМІ та журналістів щодо проживання Бабченка в Чехії.

"МВС чітко заявляє, що Бабченко не просив дозволу на тимчасове чи постійне проживання або притулок у Чехії. Нам шкода через смерть журналіста, якого застрелили у Києві, однак ми рішуче відкидаємо зв’язок цієї події з міністерством і припущення, що загибель Бабченка могла стати результатом слабкості МВС", – йдеться у повідомленні.

Напередодні видання Aktualne писало про те, як Бабченко приїхав до Чехії в лютому 2017 року, проте невдовзі, менше ніж через півроку, поїхав. За словами видання сталось це після того, як журналіст втратив надію отримати дозвіл на проживання в країні.

Також МВС Чехії закликало припинити погрози у соціальних мережах.

Нагадаємо, Аркадія Бабченка вбили 29 травня 2018 року у Києві у його власному помешканні. Невідомий здійснив кілька пострілів йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Закривавлене тіло виявила дружина журналіста, яка перебувала в квартирі. Від отриманих поранень Бабченко помер дорогою до лікарні. Журналістові був 41 рік.

24 канал стежить за ситуацією. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.

Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка журналісти Медіа Жертви Чехія ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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