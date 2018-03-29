"Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"

27 марта от вражеской снайперской пули погиб доброволец "Правого сектора" Андрей Кривич, с позывным "Дилли". Его вторая ротация в зону боевых действий, к сожалению, стала последней...

Мнения пользователей фейсбука, о том, что "Дилли" – ребенок, которого, мол, надо было не пускать на фронт, откровенно раздражают тех, кто знал парня лично. Потому что защищать Родину – мужской сознательный выбор. И препятствовать не имел права никто.

"Они видят ангела, дитя. А он не такой. И плевался бы на них всех, кто так думает. Потому что это "Дилли", – говорит инструктор "Подруга Олень".

Читайте также: Юный и красивый: На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб защитник Украины (фото)

В июле 2016-го она проводила тренировочные занятия по истории, идеологии и религиоведению для группы, в которой находился Андрей. Говорит, что собрат был упрямым и самоуверенным. Пытался доказать, что лучший. И доказывал.

Он был упрямый. Невероятно упрямый. Как-то провинился, мы на него надели снарягу, напихали камней, дали противопехотку и заставили в жару оббегать лагерь на крутых холмах. Уже аж сами сказали достаточно, а он назло бегал, пока просто не упал. И лежал. Не сломался. Сказал, что будет бежать, пока не упадет,

– вспоминает инструктор.

Кроме того, "Дилли" умел шутить.

Или танцевал в галстуке и брюках как стриптизер. На фесте "Конотопская битва". А у меня не было денег, чтобы за пояс запихнуть. И он принимал сигаретами",

– добавляет она.

"Подруга Олень" посвятит ему раздел собственной книги. Как только немного оправится...



Андрей Кривич ("Дилли" )

Каким был "Дилли" не на войне?

"Андрей как-то приехал на арт-хутор "Обирок" помочь на фестивале с безопасностью. Сразу подружились, и начал приезжать каждый год", – говорит украинский режиссер Леонид Кантер.

Известие о гибели "Дилли" настигло его перед канадским показом документального кино "Миф" о еще одном добровольце, который присоединился к небесному воинству, – Василии Слипаке.

Читайте также: За что умер Василий Слипак: фильм "Миф" о всемирно известном оперном певце показали в Киеве

Не с первого раза Леониду удалось написать хотя бы что-то из воспоминаний.

Фестиваль – безалкогольный, и задача была не пускать пьяных. Вдруг по рации тревога: какой-то пьяница завалился в клуб и устроил там дебош. Я быстренько на велик и туда. Возле клуба "Дилли" в черных кожаных перчатках уже ведет за грудки того пьяного. Он всегда надевал те рукавицы готовясь к драке. Пьяница кричит и угрожает, что он афганец и помощник лесника! А Дилли спокойный, ему безразлично от этих угроз. Безразлично, кто перед ним. Уверен, что если бы перед ним оказался пьяный полковник или депутат ВР, он тоже сохранял бы спокойствие. Он знал свою задачу – вывести неадеквата за территорию – и он ее выполнил,

– делится Кантер.

Те, кто был с ним в последнем бою – везут его домой. Им не до разговоров.

Похоронят Героя в пятницу в родном Конотопе. У него остались маленькие братик и сестричка...

Средства для семьи Воина – лучшие соболезнования!

4731 1856 0162 2951 – Кривич Андрей Евгеньевич – папа "Дилли".

Фото предоставила "Подруга Олень"

Читайте также: Чем ближе к Пасхе: на фронте оккупационные войска России значительно увеличили количество обстрелов