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      Не следует позволять "Газпрому" манипулировать партнерами Украины, – Климкин

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      Павел Климкин считает, что "Газпром" фактически покупает европейские компании
      Павел Климкин считает, что "Газпром" фактически покупает европейские компании / 24 канал

      Кремль гарантированно получал 30 миллиардов евро за газ, идущий транзитом через Украину. И если Россия почувствует угрозу потерять эти деньги, то применит "другую логику вмешательства".

      Об этом заявил руководитель МИД Украины Павел Климкин. В эфире канала 112 министр рассказал, о чем шла речь во время официальных встреч на Мюнхенской конференции по безопасности, особенно в отношении проблемы "Северного потока-2".

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      По его словам, почти два часа продолжались переговоры с министром экономики Германии Петером Альтмайером. В частности, пришли к согласию, что к "Северному потоку-2" должны применяться европейские правила конкуренции. "Чтобы "Газпром" не мог манипулировать нашими партнерами в плане поставок", – заявил министр.

      Если Кремль не сможет получать почти 30 миллиардов евро, которые они сейчас получают за газ, который транзитируется по территории Украины – то он начнет другую логику вмешательства. Причем начнет ее очень быстро,
      – подчеркнул Климкин.

      И добавил, что "Газпром" сейчас фактически покупает европейские компании. Поскольку те условия, на которых они финансируют "Северный поток", не являются типичными для такого вида проектов".

      Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?
      Это ежегодная конференция, проводимая в немецком Мюнхене с 1962 года. До 1993 года собрание называлось Конференция по военным вопросам и проводилась под эгидой партии "Христианско-социальный союз", с 1998 года финансируется правительством Германии. В 2019 году конференция, 55 по счету, началась 15 февраля. Кроме украинского президента, ее посетили около 500 участников, среди которых 40 президентов и глав правительств, а также 100 министров.

      В то же время с конференцией в центре немецкого Мюнхена состоялась акция в поддержку пленников Кремля. Более сотни человек вышли с украинскими флагами и плакатами с требованием освободить украинских политзаключенных и военнопленных. Участники акции расставили на площади 100 стульев и на каждый из них наклеили надпись с именем кого-то из заключенных в России и анексированном Крыму украинцев. В мероприятии принял участие и Павел Климкин.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Мюнхенская конференция Павел Климкин Северный поток-2 Газпром Газ
      Источник: 24 Канал
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