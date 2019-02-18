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      Не слід дозволяти "Газпрому" маніпулювати партнерами України, – Клімкін

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      Павло Клімкін вважає, що "Газпром" фактично купує європейські компанії
      Павло Клімкін вважає, що "Газпром" фактично купує європейські компанії / 24 канал

      Кремль гарантовано отримував 30 мільярдів євро за газ, що йде транзитом через Україну. І якщо Росія хоч відчує загрозу втратити ці гроші, то застосує "іншу логіку втручання".

      Про це заявив керівник МЗС України Павло Клімкін. У ефірі каналу 112 міністр розповів, про що йшла мова під час офіційних зустрічей у Мюнхенській безпековій конференції, особливо щодо проблеми "Північного потоку-2".

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      За його словами, майже дві години тривали перемовини з міністром економіки Німеччини Петером Альтмаєром. Зокрема, дійшли згоди, що до "Північного потоку-2" повинні застосовуватися європейські правила конкуренції. "Щоб "Газпром" не міг маніпулювати нашими партнерами у сенсі поставок", – заявив міністр.

      Якщо Кремль не зможе отримувати майже 30 мільярдів євро, які вони зараз отримують за газ, що транзитується територією України – то він почне іншу логіку втручання. Причому почне її дуже швидко,
      – наголосив Клімкін.

      І додав, що "Газпром" зараз фактично купує європейські компанії. Оскільки ті умови, на яких вони фінансують "Північний потік", не є типовими для такого виду проектів". 

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки? Це щорічна конференція, що проводиться в німецькому Мюнхені з 1962 року. До 1993 року зібрання мало назву Конференція з військових питань і проводилася під егідою партії "Християнсько-соціальний союз", з 1998 року фінансується урядом Німеччини. У 2019 році конференція, 55 за ліком, розпочалася 15 лютого. Окрім українського президента, її відвідали близько 500 учасників, серед яких 40 президентів і глав урядів, а також 100 міністрів.

      Водночас із конференцією у центрі німецького Мюнхена відбулася акція на підтримку бранців Кремля. Понад сотня людей вийшли з українськими прапорами та плакатами з вимогою звільнити українських політв'язнів і військовополонених. Учасники акції розставили на площі 100 стільців та на кожен з них наклеїли напис з іменем когось із ув'язнених в Росії і анексованому Криму українців. В заході взяв участь і Павло Клімкін.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Газпром Північний потік-2 Павло Клімкін Мюнхенська конференція Газ
      Джерело: 24 Канал
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