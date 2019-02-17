07:13
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, 16 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Німеччині пройшла акція на підтримку українських політв'язнів

      17 Читать новость на русском
      Павло Клімкін взяв участь у акції на підтримку українських політв'язнів
      Павло Клімкін взяв участь у акції на підтримку українських політв'язнів / Скріншот

      У центрі німецького Мюнхена, дезараз триває міжнародна конференція з питань безпеки, відбулася акція на підтримку українських політв'язнів, які перебувать у Росії.

      Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на Генеральне консульство України в Мюнхені.

      Читайте також: "Це ще не кінець": Клімкін сказав, коли Росії чекати персональних санкцій від ЄС

      Понад сотні людей вийшли з українськими прапорами та плакатами з вимогою звільнити українських політв'язнів і військовополонених.

      Учасники акції розставили на площі 100 стільців та на кожен з них наклеїли напис з іменемами ув'язнених в Росії і анексованих в Криму українців.

      Також участь у акції взяв глава МЗС України Павло Клімкін. Він подякував організаторам заходу і згадав про ув'язнених, зокрема, про українського режисера Олега Сенцова та українського активіста Володимира Балуха.

      Дивіться відео: Виступ Павла Клімкіна на акції у Мюнхені

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 17 лютого: сонце буде гріти, а вітер – знімати капелюхи
      сьогодні
      198
      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 лютого , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 2030
      Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      16 лютого , 22:00 Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      3095
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 лютого , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 664
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 лютого , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1408
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      16 лютого , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 957
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук