У Німеччині пройшла акція на підтримку українських політв'язнів

У центрі німецького Мюнхена, дезараз триває міжнародна конференція з питань безпеки, відбулася акція на підтримку українських політв'язнів, які перебувать у Росії.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на Генеральне консульство України в Мюнхені.

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Понад сотні людей вийшли з українськими прапорами та плакатами з вимогою звільнити українських політв'язнів і військовополонених.

Учасники акції розставили на площі 100 стільців та на кожен з них наклеїли напис з іменемами ув'язнених в Росії і анексованих в Криму українців.

Також участь у акції взяв глава МЗС України Павло Клімкін. Він подякував організаторам заходу і згадав про ув'язнених, зокрема, про українського режисера Олега Сенцова та українського активіста Володимира Балуха.

Дивіться відео: Виступ Павла Клімкіна на акції у Мюнхені