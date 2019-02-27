Не стоит рассчитывать на быстрые результаты, – Волкер о возвращении Крыма

27 февраля 2019 года исполнилось ровно 5 лет с момента, когда Россия оккупировала Крым. В Кремле неоднократно заявляли: для них вопрос закрыт и они его не будут обсуждать. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил: не стоит рассчитывать на быстрые результаты в вопросе возвращения Крыма, однако необходимо продолжать развивать страну до европейского уровня.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

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Он отметил, что, прежде всего, в России есть обязательства по минским договоренностям.

Не стоит рассчитывать на быстрые результаты, но мы должны оставлять эти двери открытыми. Конечно, мы остаемся готовыми для продуктивных переговоров, если Россия действительно захочет выбрать этот путь,

– подчеркнул Курт Волкер.

По его словам, очень важно, чтобы "Украина продолжила прилагать максимум усилий для усиления демократии, своих демократических институтов, реализовывала экономические реформы, развивала собственную экономику, превращалась в страну, привлекательную для инвестиций".

Это будет способствовать экономическому росту и приближению к европейскому и евроатлантическому сообществу. Украина уже достигла значительного прогресса, еще много работы впереди,

– подытожил представитель Госдепа США по вопросам Украины.