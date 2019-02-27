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      Не варто розраховувати на швидкі результати, – Волкер про повернення Криму

      550 Читать новость на русском
      Крим – Україна
      Крим – Україна / Ілюстративне фото

      27 лютого 2019 виповнилось рівно 5 років від моменту, коли Росія окупувала Крим. У Кремлі неодноразово заявляли: для них це питання закрите і вони його не будуть обговорювати. Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер підтвердив: не варто розраховувати на швидкі результати у питанні щодо повернення Криму, проте необхідно продовжувати розвивати країну до європейського рівня.

      Про це він заявив у інтерв'ю 24 каналу.

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      Він зазначив, що, перш за все, у Росії є зобов’язання за Мінськими домовленостями.

      Не варто розраховувати на швидкі результати, але ми маємо залишати ці двері відкритими. Звичайно, ми залишаємося готовими для продуктивних переговорів, якщо Росія дійсно захоче обрати цей шлях,
      – підкреслив Курт Волкер.

      За його словами, дуже важливо, щоб "Україна продовжила докладати максимум зусиль для посилення демократії, своїх демократичних інститутів, реалізовувала економічні реформи, розбудовувала власну економіку, перетворювалася на країну, привабливу для інвестицій".

      Це сприятиме економічному зростанню і наближенню до європейської і євроатлантичної спільноти. Україна вже досягла значного прогресу, ще багато роботи попереду,
      – підсумував представник Держдепу США з питань України.

      Що ще розповів волкер у інтерв'ю 24 каналу
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Курт Волкер Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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