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      Волкер назвав умову, за якої Росія погодиться на миротворців ООН

      11728 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Миротворча місія ООН – це найкращий спосіб запровадити перехідний механізм від нинішнього контролю Росії до того моменту, коли на Донбасі буде мир, безпека і стабільність.

      Про це 24 Каналу сказав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

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      На його думку, миротворча місія надасть можливість провести вибори на окупованих територіях та можливість реалізувати політичні перетворення відповідно до мінських домовленостей. Зокрема, стосовно особливого статусу Донбасу, амністії, яка зрештою і призведе до відновлення контролю України над цими територіями.

      Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      Волкер додав, що США та європейські союзники вже працюють над цим. Проте Росія заявила, що для неї такий формат не прийнятний.

      Росія буде розглядати лише можливість запровадження місії ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ. Але при цьому російські війська і так звані народні республіки ніде не дінуться. Це нічого не змінить на місцях,
      – підсумував політик.

      Чому Росія шкодить сама собі? На думку Волкера, вони своїми діями, по-перше, призвели до гуманітарної катастрофи для російськомовних людей, які живуть на Сході України. Ті люди, яких, як заявляє Росія, вона захищає, страждають найбільше від цього конфлікту. По-друге, це потягнуло за собою людські жертви та збитки для російських сил. І в Росії про це добре знають

      За яким сценарієм миротворці мають увійти на Донбас?Радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Контингент миротворців мав би налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі ООН
      Джерело: 24 канал
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