19:22
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Волкер назвал условие, при котором Россия согласится на миротворцев ООН

      258 Читати новину українською
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Миротворческая миссия ООН – это лучший способ ввести переходный механизм от нынешнего контроля России до того момента, когда на Донбассе будет мир, безопасность и стабильность.

      Об этом 24 каналу сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

      Читайте также: ОБСЕ сделала Украине интересное предложение по миротворцам на Донбассе

      По его мнению, миротворческая миссия позволит провести выборы на оккупированных территориях и возможность реализовать политические преобразования в соответствии с минскими договоренностями. В частности, относительно особого статуса Донбасса, амнистии, которая в итоге и приведет к восстановлению контроля Украины над этими территориями.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это действие международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      Волкер добавил, что США и европейские союзники уже работают над этим. Однако Россия заявила, что для нее такой формат не приемлем.

      Россия будет рассматривать возможность введения миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. Но при этом российские войска и так называемые народные республики нигде не денутся. Это ничего не изменит на местах,
      – подытожил политик.

      Почему Россия вредит сама себе? По мнению Волкера, они своими действиями, во-первых, привели к гуманитарной катастрофе для русскоязычных людей, которые живут на Востоке Украины. Те люди, которых, как заявляет Россия, она защищает, страдают больше всего от этого конфликта. Во-вторых, это потянуло за собой человеческие жертвы и ущерб для российских сил. И в России об этом хорошо знают

      По какому сценарию миротворцы должны войти на Донбасс?
      Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе должна стоять международная переходная администрация. Контингент миротворцев должен насчитываться от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.

      blog_ava
      Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз
      сегодня
      5766
      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Украина – Россия Курт Волкер Война на Донбассе ООН
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен
      сегодня , 19:01 Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен
      Ірина Поліщук 17
      Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      сегодня , 17:30 Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      Юлія Гілей 349
      У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика
      сегодня , 17:25 У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика
      819
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сегодня , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 2775
      Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом
      сегодня , 16:30 Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом
      Тетяна Мартинюк 94
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Переговоры по продаже Карпат вице-президенту ФФУ – приостановлены
       5 октября 2018 , 15:23
      Главные новости футбола 26 февраля: Милан и Лацио расписали ничью, Роджерс возглавил Лестер
       сегодня , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук