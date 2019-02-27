Волкер назвал условие, при котором Россия согласится на миротворцев ООН

Миротворческая миссия ООН – это лучший способ ввести переходный механизм от нынешнего контроля России до того момента, когда на Донбассе будет мир, безопасность и стабильность.

Об этом 24 каналу сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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По его мнению, миротворческая миссия позволит провести выборы на оккупированных территориях и возможность реализовать политические преобразования в соответствии с минскими договоренностями. В частности, относительно особого статуса Донбасса, амнистии, которая в итоге и приведет к восстановлению контроля Украины над этими территориями.

Что такое миротворческая миссия?

Это действие международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Волкер добавил, что США и европейские союзники уже работают над этим. Однако Россия заявила, что для нее такой формат не приемлем.

Россия будет рассматривать возможность введения миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. Но при этом российские войска и так называемые народные республики нигде не денутся. Это ничего не изменит на местах,

– подытожил политик.

Почему Россия вредит сама себе? По мнению Волкера, они своими действиями, во-первых, привели к гуманитарной катастрофе для русскоязычных людей, которые живут на Востоке Украины. Те люди, которых, как заявляет Россия, она защищает, страдают больше всего от этого конфликта. Во-вторых, это потянуло за собой человеческие жертвы и ущерб для российских сил. И в России об этом хорошо знают

По какому сценарию миротворцы должны войти на Донбасс?

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе должна стоять международная переходная администрация. Контингент миротворцев должен насчитываться от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.