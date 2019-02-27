Россия себе навредила, – Волкер о ситуации на Донбассе

Лучшим механизмом для обеспечения мира и безопасности на Востоке Украины является введение миротворческой миссии ООН. Однако Россия заявила, что для нее такой формат не приемлем.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии 24 каналу сказал, что изменение ситуации на Донбассе зависит от самой России.

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"Они оккупировали территорию. Как я это вижу, россияне создали ситуацию, которая очень вредит самой России. Во-первых, своими действиями они привели к гуманитарной катастрофе для русскоязычных людей, которые живут на Востоке Украины. Те люди, которых, как заявляет Россия, она защищает, страдают больше всего от этого конфликта. Во-вторых, это потянуло за собой человеческие жертвы и ущерб для российских сил. И в России об этом хорошо знают", – заявил Волкер.

По его словам, Россия хочет верить в то, что Украина станет частью Великой славянской цивилизации вместе с Россией. Но российская агрессия против Украины, способствовала тому, что у украинцев возникло сильное чувство национальной самоидентификации.

Россия способствовала тому, что Украина избрала ориентацию на Запад, что я надеюсь, сейчас является необратимым. Поэтому Россия сама навредила собственным интересам в этом вопросе. И чем дольше будет продолжаться такое поведение России, тем сильнее будут эти тенденции. Я думаю, что есть основания, которые побуждают Россию искать решение этой проблемы,

– пояснил спецпредставитель США по вопросам Украины.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Как Россия реагирует на введение миротворцев на Донбасс? По словам Курта Волкера, США и европейские партнеры уже работают над введением миротворцев на Донбасс. Но Россия заявила, что для нее такой формат не приемлем. Они будут рассматривать возможность введения миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. Но при этом российские войска и так называемые "народные республики" нигде не денутся. Это ничего не изменит на местах.