Росія собі нашкодила, – Волкер про ситуацію на Донбасі

Найкращим механізмом для забезпечення миру та безпеки на Сході України є введення миротворчої місії ООН. Однак Росія заявила, що для неї такий формат не прийнятний.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер у коментарі 24 каналу сказав, що зміна ситуації на Донбасі залежить від самої Росії.

Читайте також: ОБСЄ зробила Україні цікаву пропозицію щодо миротворців на Донбасі

"Вони окупували територію. Як я це бачу, росіяни створили ситуацію, яка дуже шкодить самій Росії. По-перше, своїми діями вони призвели до гуманітарної катастрофи для російськомовних людей, які живуть на Сході України. Ті люди, яких, як заявляє Росія, вона захищає, страждають найбільше від цього конфлікту. По-друге, це потягнуло за собою людські жертви та збитки для російських сил. І в Росії про це добре знають", – заявив Волкер.

За його словами, Росія хоче вірити у те, що Україна стане частиною Великої слов'янської цивілізації разом з Росією. Але російська агресія проти України, сприяла тому, що в українців виникло сильніше відчуття національної самоідентифікації.

Росія сприяла тому, що Україна обрала орієнтацію на Захід, що я сподіваюся, зараз є незворотнім. Тож Росія сама нашкодила власним інтересам у цьому питанні. І чим довше триватиме така поведінка Росії, тим сильнішими будуть ці тенденції. Я гадаю, що є підстави, які спонукають Росію шукати розв'язання цієї проблеми,

– пояснив спецпредставник США з питань України.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Як Росія реагує на введення миротворців на Донбас? За словами Курта Волкера, США та європейські партнери вже працюють над введенням миротворців на Донбас. Але Росія заявила, що для неї такий формат не прийнятний. Вони будуть розглядати лише можливість запровадження місії ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ. Але при цьому російські війська і так звані "народні республіки" ніде не дінуться. Це нічого не змінить на місцях.