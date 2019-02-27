19:16
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      Росія собі нашкодила, – Волкер про ситуацію на Донбасі

      888 Читать новость на русском
      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер
      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер / 24 канал

      Найкращим механізмом для забезпечення миру та безпеки на Сході України є введення миротворчої місії ООН. Однак Росія заявила, що для неї такий формат не прийнятний.

      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер у коментарі 24 каналу сказав, що зміна ситуації на Донбасі залежить від самої Росії. 

      Читайте також: ОБСЄ зробила Україні цікаву пропозицію щодо миротворців на Донбасі

      "Вони окупували територію. Як я це бачу, росіяни створили ситуацію, яка дуже шкодить самій Росії. По-перше, своїми діями вони призвели до гуманітарної катастрофи для російськомовних людей, які живуть на Сході України. Ті люди, яких, як заявляє Росія, вона захищає, страждають найбільше від цього конфлікту. По-друге, це потягнуло за собою людські жертви та збитки для російських сил. І в Росії про це добре знають", – заявив Волкер. 

      За його словами, Росія хоче вірити у те, що Україна стане частиною Великої слов'янської цивілізації разом з Росією. Але російська агресія проти України, сприяла тому, що в українців виникло сильніше відчуття національної самоідентифікації. 

      Росія сприяла тому, що Україна обрала орієнтацію на Захід, що я сподіваюся, зараз є незворотнім. Тож Росія сама нашкодила власним інтересам у цьому питанні. І чим довше триватиме така поведінка Росії, тим сильнішими будуть ці тенденції. Я гадаю, що є підстави, які спонукають Росію шукати розв'язання цієї проблеми,
      – пояснив спецпредставник США з питань України.

      Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      Як Росія реагує на введення миротворців на Донбас? За словами Курта Волкера, США та європейські партнери вже працюють над введенням миротворців на Донбас. Але Росія заявила, що для неї такий формат не прийнятний. Вони будуть розглядати лише можливість запровадження місії ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ. Але при цьому російські війська і так звані "народні республіки" ніде не дінуться. Це нічого не змінить на місцях.

      blog_ava
      Скандал з "Укробронпромом": хто причетний і які наслідки?
      сьогодні
      9559
      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Україна – Росія Війна на Донбасі Миротворчий контингент Мінські домовленості Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому насильство таке поширене серед дітей і що з цим робити: дитячий омбудсмен
      сьогодні , 19:01 Чому насильство таке поширене серед дітей і що з цим робити: дитячий омбудсмен
      Ірина Поліщук 52
      Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      сьогодні , 17:30 Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      Юлія Гілей 1560
      У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      сьогодні , 17:12 У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      4312
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сьогодні , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 2734
      Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом
      сьогодні , 16:30 Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом
      Тетяна Мартинюк 227
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук