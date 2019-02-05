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      Не теряют бдительности: к побережью Крыма снова полетел американский самолет

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      Самолет-разведчик ВМФ США пролетел возле берегов Крыма
      Самолет-разведчик ВМФ США пролетел возле берегов Крыма / Фото из открытых источников

      Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США EP-3E Orion Aries II совершил новый полет над Черным морем у берегов оккупированного Крыма.

      Самолет вылетел из авиабазы на Крите, пишет PlaneRadar на своей странице в Twitter.

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      Самолет прибыл в акваторию Черного моря около 10:35 по Киеву.

      В 10:55 он приступил к разведывательному полету вдоль побережья Черного моря, около 12:00 приблизился к береговой линии окупуваного Крыма на расстоянии 33 километров.

      Самолеты у берегов оккупированного Крыма осуществляют полеты регулярно. В частности, недавно их было аж 3 – самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion ВМС США и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

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      Теги: Новости политики Новости США Новости Крыма Аннексия Крыма авиация
      Источник: 24 Канал
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