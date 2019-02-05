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      Не втрачають пильності: до узбережжя Криму знову полетів американський літак

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      Літак-розвідник ВМФ США пролетів біля берегів Криму
      Літак-розвідник ВМФ США пролетів біля берегів Криму / Фото з відкритих джерел

      Літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США EP-3E Orion Aries II здійснив новий політ над Чорним морем біля берегів окупованого Криму.

      Літак вилетів із авіабази на Криті, пише PlaneRadar на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: До узбережжя окупованого Криму полетіли відразу три літаки США

      Літак прибув в акваторію Чорного моря близько 10:35 за Києвом.

      О 10:55 він приступив до розвідувального польоту уздовж узбережжя Чорного моря, близько 12:00 наблизився до берегової лінії окупуваного Криму на відстані 33 кілометрів.

      Літаки поблизу берегів окупованого Криму здійснюють польоти регулярно. Зокрема, нещодавно їх були аж 3 – літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V ВПС США, літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Orion ВМС США та патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

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      Теги: Новини політики Новини США авіація Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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