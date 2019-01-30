До узбережжя окупованого Криму полетіли відразу три літаки США
США продовжує спостерігати за ситуацією поблизу біля російського узбережжя у Чорному морі. Цього разу розвідувальні польоти проводять відразу три американських літаки-розвідники.
Про це повідомляє Itamilradar.
Дивіться також: Україна підняла ударні літаки над Азовським морем: вражаюче відео
Так, поблизу берегів окупованого Криму працюють літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V ВПС США, літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Orion ВМС США та патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
Boeing RC-135V ВПС США/ Фото з відкритих джерел
Lockheed EP-3E Orion ВМС США/ Фото з відкритих джерел
Boeing P-8A Poseidon ВМС США/ Фото з відкритих джерел
Такі патрюлювання американські літаки здійснюють регулярно. Зокрема, 27 грудня, літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США розпочав політ поблизу окупованого Криму. Згодом його перехопили військово-повітряні сили Росії.