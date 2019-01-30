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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      До узбережжя окупованого Криму полетіли відразу три літаки США

      884 Читать новость на русском
      Біля Криму проводять патрулювання три американських літаки-розвідники
      Біля Криму проводять патрулювання три американських літаки-розвідники / Фото з відкритих джерел

      США продовжує спостерігати за ситуацією поблизу біля російського узбережжя у Чорному морі. Цього разу розвідувальні польоти проводять відразу три американських літаки-розвідники.

      Про це повідомляє Itamilradar.

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      Так, поблизу берегів окупованого Криму працюють літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V ВПС США, літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Orion ВМС США та патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

      Американські літаки патрулюють Чорне море
      Boeing RC-135V ВПС США/ Фото з відкритих джерел

      Літаки США патрулюють узбережжя Чорного моря
      Lockheed EP-3E Orion ВМС США/ Фото з відкритих джерел

      Літаки США патрулюють узбережжя Чорного моря
      Boeing P-8A Poseidon ВМС США/ Фото з відкритих джерел

      Такі патрюлювання американські літаки здійснюють регулярно. Зокрема, 27 грудня, літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США розпочав політ поблизу окупованого Криму. Згодом його перехопили військово-повітряні сили Росії.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Криму Анексія Криму авіація
      Джерело: 24 Канал
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