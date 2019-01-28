Україна підняла ударні літаки над Азовським морем: вражаюче відео
Українські військові льотчики підняли в небо над Азовським морем ударні літаки для того, щоб потренуватися підтримувати наші кораблі.
Зокрема практикувалися оперативно здійснювати зліт та наводитися на ворожу морську ціль.
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Із завданням військові пілоти ударних бортів та військові моряки впоралися. У командуванні заявили – готові до виконання бойових дій.
Окрім того, практичне наведення на морські цілі ворога здійснювалися з бортів українських кораблів, що перебували на чергуванні в Азові.
Як тренувалися українськи льотчики над Азовом: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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