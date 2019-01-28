Украина подняла ударные самолеты над Азовским морем: впечатляющее видео

Украинские военные летчики подняли в небо над Азовским морем ударные самолеты для того, чтобы потренироваться поддерживать наши корабли.

В частности, практиковались оперативно осуществлять взлет и наводиться на вражескую морскую цель.

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С задачей военные пилоты ударных бортов и военные моряки справились. В командовании заявили – готовы к выполнению боевых действий.

Кроме того, практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

Как тренировались украинские летчики над Азовом: смотрите видео