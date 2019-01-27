Самолеты США и Канады поднимались по тревоге на перехват российских Ту-160

Пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые 26 января осуществляли полет над Арктикой.

Об этом сообщил Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки в своем Twitter.

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В маневре участвовали два истребителя F-22, истребители CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Самолеты ВВС США и Канады узнали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вошли в отличительную зону ПВО Канады 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию,

– говорится в сообщении ведомства.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями, а также морем Лаптевых. Длительность полета составила более 15 часов.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 26 січня 2019 р.

Напомним, 22 января в Мурманской области России разбился бомбардировщикТу-22М3. На борту находилось 4 человека: командир и штурман выжили, 2 других членов экипажа погибли. Позже стало известно, что авария произошла из-за того, что самолет попал в так называемый снежный заряд – это кратковременный и интенсивный снегопад со шквалистым ветром.