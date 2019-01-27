05:36
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Самолеты США и Канады поднимались по тревоге на перехват российских Ту-160

      35 Читати новину українською
      Ту-160
      Ту-160 / Фото из открытых источников

      Пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые 26 января осуществляли полет над Арктикой.

      Об этом сообщил Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки в своем Twitter.

      Читайте также: Россия передала в оккупированный Крыму вертолеты "для ракет"

      В маневре участвовали два истребителя F-22, истребители CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

      Самолеты ВВС США и Канады узнали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вошли в отличительную зону ПВО Канады 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию,
      – говорится в сообщении ведомства.

      Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями, а также морем Лаптевых. Длительность полета составила более 15 часов.

      Напомним, 22 января в Мурманской области России разбился бомбардировщикТу-22М3. На борту находилось 4 человека: командир и штурман выжили, 2 других членов экипажа погибли. Позже стало известно, что авария произошла из-за того, что самолет попал в так называемый снежный заряд – это кратковременный и интенсивный снегопад со шквалистым ветром.

      Теги: авиация Канада Новости США Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      26 января , 22:35 Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      331
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      26 января , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 360
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      26 января , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 431
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      26 января , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 3834
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      26 января , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      93
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Париже оценили убытки от многотысячных протестов "желтых жилетов"
       3 декабря 2018 , 23:07
      Тайфун "Конг-рей" обрушился на Японию, Южную Корею и Китай: фото и видео
       6 октября 2018 , 13:13
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук