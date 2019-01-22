Катастрофа бомбардировщика Ту-22М3 в России: что стало причиной аварии

Российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу в Мурманской области из-за того, что попал в так называемый снежный заряд. Это кратковременный и интенсивный снегопад со шквалистым ветром.

24 канал сообщал, что 22 января в Мурманской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. На борту находились 4 человека: командир и штурман выжили, 2 других членов экипажа погибли.

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"После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого прикосновения к взлетной полосе воздушным судном произошло его разрушение", - сообщили в Минобороны России.

В момент аварии на борту самолета не было боекомплектов.

Пострадавших в катастрофе направили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.