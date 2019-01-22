16:58
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Катастрофа бомбардировщика Ту-22М3 в России: что стало причиной аварии

      344 Читати новину українською
      Катастрофа бомбардировщика Ту-22М3 - причина аварии 22.01.2019
      Причина аварии бомбардировщика в Мурманской области / Иллюстративное фото

      Российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу в Мурманской области из-за того, что попал в так называемый снежный заряд. Это кратковременный и интенсивный снегопад со шквалистым ветром.

      24 канал сообщал, что 22 января в Мурманской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. На борту находились 4 человека: командир и штурман выжили, 2 других членов экипажа погибли.

      Читайте также: В России неизвестный захватил самолет, следовавший в Москву: фото

      "После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого прикосновения к взлетной полосе воздушным судном произошло его разрушение", - сообщили в Минобороны России.

      В момент аварии на борту самолета не было боекомплектов.

      Пострадавших в катастрофе направили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

      Теги: Новости России Аварии и ДТП авиация Катастрофа Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сегодня , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 37
      Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      сегодня , 16:03 Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях
      Світлана Попова 195
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 15:56 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      41077
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сегодня , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 42
      Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      сегодня , 15:00 Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      Олексій Чибісов 1521
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      На примере "вагнеровцев" Трамп хочет показать жесткое отношение к РФ, – Bloomberg
       22 февраля 2018 , 01:56
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук