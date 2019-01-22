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      В России разбился военный самолет: есть погибшие

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      В России разбился военный самолет
      В России разбился военный самолет / Фото из открытых источников

      Во вторник, 22 января, в Мурманской области в России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. На борту находилось четыре человека.

      По предварительным данным, командир и штурман выжили, двое других членов экипажа погибли, сообщает ТАСС.

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      "Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Инцидент произошел около 13:40 (по московскому времени – 24 канал)", – отметил источник агентства.

      Авиабаза "Оленья" располагается на Кольском полуострове в 92 километрах от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. Там дислоцируются самолеты Ту-22М3. Последние предназначены для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость Ту-22М3 достигает 2300 км/час.

       

      Теги: Жертвы авиация Новости России
      Источник: 24 Канал
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