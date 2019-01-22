15:46
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Росії розбився військовий літак: є загиблі

      879 Читать новость на русском
      У Росії розбився військовий літак
      У Росії розбився військовий літак / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 22 січня, у Мурманській області в Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало чотири людини.

      За попередніми даними, командир і штурман вижили, двоє інших членів екіпажу загинули, повідомляє ТАСС.

      Читайте також: У Марокко розбився військовий винищувач: пілот дивом врятувався

      "Бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи при посадці на аеродромі полку дальньої авіації в Оленегорську. Інцидент стався близько 13:40 (за московським часом – 24 канал)", – зазначило джерело агентства. 

      Авіабаза "Оленяча" розташовується на Кольському півострові за 92 кілометри від Мурманська, недалеко від міста Оленегорськ. Там дислокуються літаки Ту-22М3. Останні призначені для ураження цілей на території супротивника в стратегічній глибині. Максимальна швидкість Ту-22М3 сягає 2300 км/год.

       

      Теги: Жертви авіація Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сьогодні , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 55
      Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      сьогодні , 15:00 Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      Олексій Чибісов 1179
      100 років Соборності
      сьогодні , 14:10 100 років Соборності
      Повернись живим 163
      ОСББ-2019: як об'єднатися та дбати про своє житло
      сьогодні , 14:00 ОСББ-2019: як об'єднатися та дбати про своє житло
      Яніна Ткачук 384
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сьогодні , 12:01 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 2406
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук