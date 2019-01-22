У Росії розбився військовий літак: є загиблі

У вівторок, 22 січня, у Мурманській області в Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало чотири людини.

За попередніми даними, командир і штурман вижили, двоє інших членів екіпажу загинули, повідомляє ТАСС.

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"Бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи при посадці на аеродромі полку дальньої авіації в Оленегорську. Інцидент стався близько 13:40 (за московським часом – 24 канал)", – зазначило джерело агентства.

Авіабаза "Оленяча" розташовується на Кольському півострові за 92 кілометри від Мурманська, недалеко від міста Оленегорськ. Там дислокуються літаки Ту-22М3. Останні призначені для ураження цілей на території супротивника в стратегічній глибині. Максимальна швидкість Ту-22М3 сягає 2300 км/год.