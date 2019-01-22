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      Катастрофа бомбардувальника Ту-22М3 в Росії: що стало причиною аварії

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      Причина аварії бомбардувальника в Мурманській області
      Причина аварії бомбардувальника в Мурманській області / Ілюстративне фото

      Російський бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи в Мурманській області через те, що потрапив у так званий сніговий заряд. Це короткочасний та інтенсивний снігопад зі шквалистим вітром.

      24 канал повідомляв, що 22 січня у Мурманській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало 4 людей: командир і штурман вижили, 2 інших членів екіпажу загинули.

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      "Після виконання планового навчально-тренувального польоту при попаданні в сніговий заряд здійснив жорстку посадку літак Ту-22М3. В результаті жорсткого дотику до злітної смуги повітряним судном сталося його руйнування", – повідомили в Міноборони Росії.

      В момент аварії на борту літака не було боєкомплектів.

      Постраждалих у катастрофі скерували в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

      Теги: авіація Жертви Аварії та ДТП Новини Росії Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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