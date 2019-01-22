Катастрофа бомбардувальника Ту-22М3 в Росії: що стало причиною аварії

Російський бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи в Мурманській області через те, що потрапив у так званий сніговий заряд. Це короткочасний та інтенсивний снігопад зі шквалистим вітром.

24 канал повідомляв, що 22 січня у Мурманській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало 4 людей: командир і штурман вижили, 2 інших членів екіпажу загинули.

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"Після виконання планового навчально-тренувального польоту при попаданні в сніговий заряд здійснив жорстку посадку літак Ту-22М3. В результаті жорсткого дотику до злітної смуги повітряним судном сталося його руйнування", – повідомили в Міноборони Росії.

В момент аварії на борту літака не було боєкомплектів.

Постраждалих у катастрофі скерували в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.