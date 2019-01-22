У Росії невідомий захопив літак, який прямував до Москви: фото

У вівторок, 22 січня, пасажир рейсу "Аерофлоту" із Сургута до Москви захопив літак і нібито вимагав направити лайнер до Афганістану. Через деякий час правоохоронці затримали чоловіка, зброї у нього не було.

Про це пише "Інтерфакс".

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Літак приземлився в аеропорту Ханти-Мансійська. До аеропорту з'їхались не менше десятка екіпажів поліції. Усі автомобілі на в'їзді перевіряли, журналістів і пасажирів до будівлі аеропорту не пускали.

Як пише ТАСС, начальник Уральського міжрегіонального територіального управління повітряного транспорту Росавіації Олександр Шулепов заявив, що на борту "зафіксували хуліганські дії".

При цьому обидва агентства не наводили номер рейсу.

Телеграм-канал Mash зазначає, що пасажира, який нібито захопив літак, звуть Павло і йому 41 рік.



Фото зсередини літака/ Джерело: Телеграм-канал Mash

"Інтерфакс" із посиланням на джерела зазначає, що чоловік може бути психічно хворим. Його вже нібито затримали правоохоронці – зброї у нього не знайшли. Під час затримання не постраждав.

Чоловікові можуть висунути звинувачення у викраденні повітряного судна. До слова, на борту літака "Аерофлоту" було 75 осіб, серед них – 7 членів екіпажу і 5 дітей.