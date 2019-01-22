В России неизвестный захватил самолет, следовавший в Москву: фото

Во вторник, 22 января, пассажир рейса "Аэрофлота" из Сургута в Москву захватил самолет и якобы требовал направить лайнер в Афганистан. Через некоторое время правоохранители задержали мужчину, оружия у него не было.

Об этом пишет "Интерфакс".

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Самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. В аэропорт съехались не менее десятка экипажей полиции. Все автомобили на въезде проверяли, журналистов и пассажиров к зданию аэропорта не пускали.

Как пишет ТАСС, начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов заявил, что на борту "зафиксировали хулиганские действия".

При этом оба агентства не приводили номер рейса.

Телеграм-канал Mash отмечает, что пассажира, который якобы захватил самолет, зовут Павел и ему 41 год.



Фото изнутри самолета / Источник: телеграмм-канал Mash

"Интерфакс" со ссылкой на источники отмечает, что мужчина может быть психически больным. Его уже якобы задержали правоохранители – оружия у него не нашли. Во время задержания он не пострадал.

Мужчине могут предъявить обвинение в похищении воздушного судна. К слову, на борту самолета "Аэрофлота" было 75 человек, среди них – 7 членов экипажа и 5 детей.