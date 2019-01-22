В Марокко разбился военный истребитель: пилот чудом спасся
В Марокко разбился военный самолет ВВС королевства "Мираж" F1. Чудом спасся пилот, он не получил серьезных травм.
Об этом информирует Morocco World News.
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Известно, что инцидент произошел во время учебного полета в районе Таунат на севере королевства.
Истребитель "Мираж" F1 ВВС королевства (Марокко– 24 канал), выполнял тренировочный рейс, потерпел крушение 21 января в районе Таунат из-за технической неисправности,
– говорится в заявлении генерального командования вооруженных сил Марокко.
Самолет разбился в безлюдном районе, поэтому материального ущерба нанесено не было.
Напомним, 18 января над Японским морем столкнулись два российских истребителя. В результате катастрофы 2 пилота погибли, одного летчика удалось спасти, еще одного – до сих пор не нашли.
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