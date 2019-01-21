У Марокко розбився військовий винищувач: пілот дивом врятувався

У Марокко розбився військовий літак ВПС королівства "Міраж" F1. Дивом врятувався пілот, він не отримав серйозних травм.

Про це інформує Morocco World News.

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Відомо, що інцидент трапився під час навчального польоту в районі Таунат на півночі королівства.

Винищувач "Міраж" F1 ВПС королівства (Марокко– 24 канал), що виконував тренувальний рейс, зазнав аварії 21 січня у районі Таунат через технічну несправність,

– мовиться у заяві генерального командування збройних сил Марокко.

Літак розбився у безлюдному районі, тому матеріального збитку нанесено не було.

Нагадаємо, 18 січня над Японським морем зіткнулися два російські винищувачі. В результаті катастрофи 2 пілотів загинули, одного льотчика вдалося врятувати, ще одного – досі не знайшли.