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      У Марокко розбився військовий винищувач: пілот дивом врятувався

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      Винищувач "Міраж" F1
      Винищувач "Міраж" F1 / Фото з відкритих джерел

      У Марокко розбився військовий літак ВПС королівства "Міраж" F1. Дивом врятувався пілот, він не отримав серйозних травм.

      Про це інформує Morocco World News.

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      Відомо, що інцидент трапився під час навчального польоту в районі Таунат на півночі королівства.

      Винищувач "Міраж" F1 ВПС королівства (Марокко– 24 канал), що виконував тренувальний рейс, зазнав аварії 21 січня у районі Таунат через технічну несправність,
      – мовиться у заяві генерального командування збройних сил Марокко.

      Літак розбився у безлюдному районі, тому матеріального збитку нанесено не було.

      Нагадаємо, 18 січня над Японським морем зіткнулися два російські винищувачі. В результаті  катастрофи 2 пілотів загинули, одного льотчика вдалося врятувати, ще одного – досі не знайшли.

      Теги: авіація Марокко Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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