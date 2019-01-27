Літаки США і Канади піднімалися по тривозі на перехоплення російських Ту-160

П'ять літаків Військово-повітряних сил США і Канади були підняті на перехоплення двох російських ракетоносців Ту-160, які 26 січня здійснювали політ над Арктикою.

Про це повідомило Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки у своєму Twitter.

Читайте також: Росія передала до окупованого Криму вертольоти "для ракет"

У маневрі брали участь два винищувачі F-22, два винищувачі CF-18 і літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS.

Літаки ВПС США і Канади впізнали два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які увійшли в розпізнавальну зону ППО Канади 26 січня 2019 року. Бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі і не проникали на суверенну територію,

– йдеться у повідомленні відомства.

Два стратегічні ракетоносці Ту-160 пролетіли над нейтральними водами Північного Льодовитого океану, Баренцовим і Карським морями, а також морем Лаптєвих. Загальна тривалість польоту склала понад 15 годин.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 26 січня 2019 р.

Нагадаємо, 22 січня у Мурманській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало 4 людей: командир і штурман вижили, 2 інших членів екіпажу загинули. Пізніше стало відомо, що аварія сталася через те, що літак потрапив у так званий сніговий заряд – це короткочасний та інтенсивний снігопад зі шквалистим вітром.