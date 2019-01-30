К побережью оккупированного Крыма полетели сразу три самолета США
США продолжает наблюдать за ситуацией возле российского побережья Черного моря. На этот раз разведывательные полеты проводят сразу три американских самолета-разведчика.
Об этом сообщает Itamilradar.
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Так, у берегов оккупированного Крыма работают самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion ВМС США и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
Boeing RC-135V ВВС США / Фото из открытых источников
Lockheed EP-3E Orion ВМС США / Фото из открытых источников
Boeing P-8A Poseidon ВМС США / Фото из открытых источников
Такое патрулирование американские самолеты осуществляют регулярно. В частности, 27 декабря, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал полет вблизи оккупированного Крыма. Впоследствии его перехватили военно-воздушные силы России.