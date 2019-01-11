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      Не только 36,6°C: врач назвала нормальную температуру тела у детей

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      Какая температура у ребенка считается нормальной
      Какая температура у ребенка считается нормальной / agescimarche.it

      Нормы температуры тела взрослого человека и ребенка отличаются. Когда речь идет о нормальной температуре, то имеется в виду диапазон нормы, а не постоянная цифра.

      Об этом пишет врач, кандидат медицинских наук Анна Левадная в Instagram.

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      Температура тела зависит от возраста, пола, времени суток, уровня активности, эмоциональной нагрузки, количества одежды на ребенке, условий окружающей среды, этнической принадлежности, фазы менструального цикла и клинических обстоятельств (например, иммунного дефицита, ряда болезней).

      Важно также понимать, что норма температуры тела разная, в зависимости от части тела, где измеряется температура.

      Нормальной для детей первого года жизни считается температура до 37,5 при измерении под мышкой. С возрастом норма верхней границы может постепенно снижаться.

      Нормы температуры у детей

      – в прямой кишке – от 36,6°C до 38°C.

      – во рту – от 35.5°C до 37,5°C.

      –  под подмышкой – от 34,7°C до 37,5°C.

      –  в ухе – от 35,8°C до 38°C.

      Лікар назвала норми температури дітей, залежно від місця вимірювання

      Врач назвала нормы температуры детей, в зависимости от измерения

      Высокой температурой считается более 38°C, однако она зависит от возраста, места измерения, окружающей среды и других факторов.

      У детей младше двух лет температура колеблется в зависимости от времени: утром она может быть ниже, а вечером выше (пик приходится на 16:00 – 18:00 часов вечера). В течение дня возможны колебания до 0,6°C.

      Важно оценивать состояние в целом, самочувствие, аппетит, условия окружающей среды и тому подобное. Дети легко перегреваются, родители часто тепло их одевают. Помните об этом, особенно, если видите незначительную температуру при нормальном самочувствии.

       
      Врач Анна Левадная
      "Не нужно обследовать или лечить детей с нормальной температурой тела, если у них нет никаких больше жалоб. Не нужно лечить в них вирусы (ЦМВ, вирус простого герпеса или вирус Эпштейна – Барр".

      Если у ребенка долго держится температура выше 37,7 и вы не можете найти причину, тогда стоит обратиться к врачу.

      Врач отметила, что лучше мерить температуру снаружи здорового ребенка во время его ночного сна ближе к утру в прохладной температуре (менее чем 22°C).

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Уход за младенцами
      Источник: 24 Канал
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