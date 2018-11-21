Не только Евромайдан: самые громкие протесты, которые потрясли мир в 2013

Западные медиа неоднократно называли 2013-й годом массовых протестов. Демонстрации происходили во всем мире: начиная со стран Африки и заканчивая Европой. Во многих странах эти мероприятия собрали более миллиона граждан. Рассказываем о самых громких митингах, которые привели к важным изменениям в геополитике.

Египет



В Египте в 2013-м произошел военный переворот

Одними из самых массовых стали демонстрации в Египте, которые в целом поддержали около 17 миллионов человек. Протесты начались в ноябре 2012 года: тогда президент Мохамед Мурси подписал декларацию, которая запрещала судам распускать Конституционную ассамблею, а президенту позволяла издавать любые декреты, направленные на защиту революции. Оппозиция это восприняла как попытку установления диктатуры, и десятки тысяч протестующих вышли на улицы.

В июне 2013 года протесты вспыхнули с новой силой: демонстранты требовали отставки Мурси из-за невыполнения обещаний. Также президента обвиняли в недостатке электроснабжения, экономических проблемах и дипломатическом кризисе.

3 июля 2013 года в стране произошел военный переворот: Мурси отстранили от президентства. Западные дипломаты сообщили, что тогда от рук армии погибло от 3 до 8 тысяч сторонников президента. После этого сотни тысяч их последователей вышли на огромные демонстрации в крупнейших городах страны с требованиями вернуть Мурси. 14 августа армия и полиция Египта начала разгон лагерей митингующих, которые были сооружены в Каире без разрешения властей. Протестующие ответили массовыми вооруженными столкновениями. Согласно данным Министерства здравоохранения Египта, в столкновениях погибли еще 95 человек, были ранены 875.

Читайте также: За время "Арабской весны" в Египте разрушили 50 христианских храмов

Движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили, а свыше 1400 сторонников экс-президента – казнили. Еще более 40 тысяч сторонников Мурси, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, посадили в тюрьму. В ООН массовые смертные приговоры назвали "беспрецедентными в новейшей истории". Мурси приговорили к 45 лгодам заключения и смертной казни (этот приговор был отменен в конце 2016 года).

После этих событий Египет потерял 30% туристов. Временным президентом Египта стал Адли Мансур.

Политолог Алексей Коломиец, оценивая последствия революции в Египте, говорит, что для жителей этой страны все завершилось трагически.

Режим Си-Си – более брутальный и жестокий, чем режим президента Мурси. Ростки демократии были подавлены новым правительством. Однако с геополитической точки зрения Египет вернулся в состояние так называемой стабильности, был осуществлен удар по международных и внутренних террористических организациях и это можно считать положительным моментом революции,

– рассказал эксперт.

Венесуэла



Протесты в Венесуэле продолжаются до сих пор

В Венесуэле массовые акции начались 4 февраля 2014 года со студенческих протестов в столице штата Тачира, а затем перекинулись на другие города, включая столицу страны Каракас.

Началось все с жалоб демонстрантов на недостаточные меры безопасности в университетских кампусах и высокий уровень преступности в стране. Также они протестовали против экономического кризиса, который по их мнению вызвала политика правительства. Тогда некоторые участники акций были задержаны силовиками, что дало толчок новым протестам, которые привели к столкновениям с полицией и человеческим жертвам. За все время революции 233 демонстранта погибли. Одной из первых жертв стала 23-летняя победительница конкурса красоты “Мисс туризм – 2013”. Были ранены в общей сложности более 18 тысяч человек, свыше 11 тысяч были арестованы.

Читайте также: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, – WP

О подозрениях в причастности США к акциям протеста правительство Венесуэлы заявило, сравнивая ситуацию с событиями в Украине.

За событиями в Украине стоят те же спонсоры, которые готовят этих людей. Это американские организации, которые проводят империалистическую политику вмешательства и контроля над миром,

– заявил тогда президент страны Николас Мадуро.

Время от времени демонстрации и столкновения в Венесуэле происходят до сих пор. Николас Мадуро остается президентом страны.

Турция



В Турции протесты начались из-за угрозы уничтожить парк

Протесты в Турции начались 28 мая 2013 года в Стамбуле. Позже они охватили и другие города страны.

Демонстрации стартовали как мирное сопротивление вырубке парка Гези на центральной площади Стамбула и там был разбит палаточный городок. В ночь с 30 и 31 мая полиция атаковала палатки, используя слезоточивый газ и водометы, после чего задержала по крайней мере 60 человек. На следующий день на улицы вышло больше людей. На этот раз активисты протестовали против авторитарной политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого правительства, нарушения демократических прав граждан, цензуры медиа и превышения полномочий полицейскими.

Протесты продолжались до конца августа 2013 года. По оценкам правительства, в них уже приняли участие почти 4 миллиона человек (по неофициальным данным – более 7 миллионов). 22 активиста были убиты, более 8 тысяч ранены.

Читайте также: Турецкие полицейские, которые разгоняли демонстрантов, получили награды

Сегодня парк остается открытым для общественности и планы его уничтожения отменяются. Правительство приняло несколько законопроектов, направленных на увеличение способности правительства контролировать Интернет, расширить возможности полиции и криминализировать оказание неотложной медицинской помощи во время акций протеста. Суд начал оправдывать лидеров протеста в парке, однако отношения между Турцией и ЕС ухудшились.

Европейская комиссия и ряд правительств европейских стран, в частности Великобритания и Нидерланды, осудили применение силы против участников мирного собрания.

Бразилия



Демонстрации в Бразилии окрестили "уксусной революцией"

В Бразилии протесты продолжались с апреля по июль 2013 года. Акции проходили в более сотни бразильских городов, протестовали также и в бразильских диаспорах во всем мире. Участие в демонстрациях приняли более 2 миллионов человек. Первоначальным поводом стало повышение цен на проезд в общественном транспорте. Однако, в основе протеста лежали более глубокие причины: недовольство части общества социальной политикой властей, коррупцией, действиями полицейских и огромными затратами на проведение футбольного Чемпионата мира.

По данным местных СМИ, в результате массовых беспорядков в одном из крупнейших бразильских городов Рио-де-Жанейро, количество пострадавших составило примерно 29 человек, из них 20 – сотрудники полиции.

Демонстрации в Бразилии окрестили "уксусной революцией": многие демонстранты приходили на митинги с уксусом, который помогает снизить последствия воздействия слезоточивого газа. Еще одно наименование – "20-процентная революция", поскольку именно на 20% были повышены цены на проезд в общественном транспорте.

Протесты завершились роспуском правительства и импичментом президента.

Тунис



Протесты в Тунисе привели к позитивным изменениям

В Тунисе тысячи активистов выходили на акции протеста с февраля 2013 года, после убийства руководителя оппозиционного Народного фронта Шукри Балаида, а в июле они вспыхнули с новой силой – убили еще одного оппозиционного лидера Мохамеда Брагми. Демонстранты требовали отставки правительства, полиция разгоняла их слезоточивым газом.

В январе 2014 года премьер-министр Туниса Али Лаараед подал в отставку, чтобы положить конец политической напряженности и беспорядкам в стране. Также была принята новая конституция.

Политолог Алексей Коломиец назвал революцию в Тунисе единственным примером, из всех вышеназванных, когда акции протеста привели к позитивным изменениям.

Читайте также: Из-за гибели оппозиционного лидера в Тунисе разгорелись массовые акции протеста

Как известно, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. В этот день начались две революции: Оранжевая революция (2004 года) и Революция Достоинства (2013 года).