Не только Нотр-Дам: на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Вечером 15 апреля горел не только Собор Парижской Богоматери во Франции. В частности, подобный инцидент произошел и на Храмовой горе в Иерусалиме. Здесь огонь вспыхнул на охранном пункте.

Что именно стало причиной пожара пока неизвестно, пишут израильские СМИ.

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Сотрудникам службы пожарной охраны все же удалось нейтрализовать возгорание. В итоге никто не пострадал.

Продолжается расследование обстоятельств возникновения пожара.

Тем временем, в сети опубликовали видео инцидента.

حريق داخل المسجد الأقصى !

النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL — منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 15 April 2019

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 April 2019

Что известно о Храмовой горе в Иерусалиме?

Это обнесенная высокими стенами площадь, которая располагается с восточной стороны Старого города Иерусалима. Ее считают самым священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы располагался первый, а затем и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм. Сейчас на территории Храмовой горы располагаются мусульманские культовые сооружения – мечети Аль-Акса и Купол Скалы.

Гораздо более масштабный пожар вечером 15 апреля произошел в Соборе Парижской Богоматери. Известно, что возгорание произошло из-за реставрационных работ, однако точной причины пока не назвали. В итоге огонь разрушил верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. По состоянию на утро 16 апреля, пожар удалось ликвидировать.