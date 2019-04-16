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      Не только Нотр-Дам: на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

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      На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
      На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар / Скриншот с видео

      Вечером 15 апреля горел не только Собор Парижской Богоматери во Франции. В частности, подобный инцидент произошел и на Храмовой горе в Иерусалиме. Здесь огонь вспыхнул на охранном пункте.

      Что именно стало причиной пожара пока неизвестно, пишут израильские СМИ.

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      Сотрудникам службы пожарной охраны все же удалось нейтрализовать возгорание. В итоге никто не пострадал.

      Продолжается расследование обстоятельств возникновения пожара.

      Тем временем, в сети опубликовали видео инцидента.

      Что известно о Храмовой горе в Иерусалиме?
      Это обнесенная высокими стенами площадь, которая располагается с восточной стороны Старого города Иерусалима. Ее считают самым священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы располагался первый, а затем и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм. Сейчас на территории Храмовой горы располагаются мусульманские культовые сооружения – мечети Аль-Акса и Купол Скалы.

      Гораздо более масштабный пожар вечером 15 апреля произошел в Соборе Парижской Богоматери. Известно, что возгорание произошло из-за реставрационных работ, однако точной причины пока не назвали. В итоге огонь разрушил верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. По состоянию на утро 16 апреля, пожар удалось ликвидировать.

       

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      Теги: Пожар Палестина Религия Новости Израиля
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