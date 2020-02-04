Не только парикмахерская: Дубилет нашел еще одно "сомнительное" помещение в Кабмине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет продолжает искать ненужные помещения в здании правительства. Теперь рассматривает вопрос целесообразности содержать в сдании правительства отделение Ощадбанка.

Кроме того, вопрос касается одного из залов заседаний правительства, об этом заявил министр Кабинета Министров в интервью "Интерфакс-Украина".

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Дубилет считает, что оно могло бы дать 200-300 рабочих мест в формате open space.

У нас там есть одно помещение, которое гуляет, на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства – большой зал. Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет,

– пояснил он.

Кроме того, министр не понимает, для чего в Кабмине нужен Ощадбанк.

"Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделение в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос", – сказал Дубилет.

При чем здесь парикмахерская?

В здании Кабинета министров закрыли помещение, где работала парикмахерская. Теперь это место займут работники UkraineInvest – инвестиционные няни. Дмитрий Дубилет даже опубликовал прайс – за самую дорогую "модельную" стрижку можно было отдать 95 гривен.

В общем Дубилет отмечал, что государство имеет много недвижимости – нужно проверять ее эффективное использование. Освобожденную площадь, по его словам, нужно передать на приватизацию или в аренду через Prozorro.Продажи.