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      Не только парикмахерская: Дубилет нашел еще одно "сомнительное" помещение в Кабмине

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      Дубилет не понимает, для чего в Кабмине помещение Ощадбанка / zn.ua

      Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет продолжает искать ненужные помещения в здании правительства. Теперь рассматривает вопрос целесообразности содержать в сдании правительства отделение Ощадбанка.

      Кроме того, вопрос касается одного из залов заседаний правительства, об этом заявил министр Кабинета Министров в интервью "Интерфакс-Украина".

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      Дубилет считает, что оно могло бы дать 200-300 рабочих мест в формате open space.

      У нас там есть одно помещение, которое гуляет, на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства – большой зал. Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет,
      – пояснил он.

      Кроме того, министр не понимает, для чего в Кабмине нужен Ощадбанк.

      "Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделение в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос", – сказал Дубилет.

      При чем здесь парикмахерская?

      В здании Кабинета министров закрыли помещение, где работала парикмахерская. Теперь это место займут работники UkraineInvest – инвестиционные няни. Дмитрий Дубилет даже опубликовал прайс – за самую дорогую "модельную" стрижку можно было отдать 95 гривен.

      В общем Дубилет отмечал, что государство имеет много недвижимости – нужно проверять ее эффективное использование. Освобожденную площадь, по его словам, нужно передать на приватизацию или в аренду через Prozorro.Продажи.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Ощадбанк Дмитрий Дубилет
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