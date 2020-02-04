Не лише перукарня: Дубілет знайшов ще одне "сумнівне" приміщення у Кабміні

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет продовжує шукати непотрібні приміщення в будівлі уряду. Тепер розглядає питання доцільності утримувати у будинку уряду відділення Ощадбанку.

Окрім того, запитання викликає один із залів засідань уряду, про це заявив міністр Кабінету Міністрів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

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Дубілет вважає, що воно могло б дати 200-300 робочих місць в форматі open space.

У нас там є одне приміщення, яке гуляє, на сьомому поверсі поруч з малим залом засідань уряду – великий зал. Там аварійний стан стелі, і там зараз ніхто не може перебувати. Ремонт коштує дуже багато, а бюджету на це немає,

– пояснив він.

Окрім того, міністр не розуміє, для чого в Кабміні потрібен Ощадбанк.

"Треба буде також до нього придивитися. У 21 столітті все є в інтернет-банкінгу, навіщо нам вже відділення в будівлі Кабміну, до якого до того ж не мають доступ звичайні громадяни? Подивимося, я ще не вивчав це питання", – сказав Дубілет.

До чого тут перукарня?

У будівлі Кабінету міністрів закрили приміщення, де працювала перукарня. Тепер це місце займуть працівники UkraineInvest – інвестиційні няні. Дмитро Дубілет навіть опублікував прайс – за найдорожчу "модельну" стрижку можна було віддати 95 гривень.

Загалом Дубілет зазначав, що держава має багато нерухомості – потрібно перевіряти її ефективне використання. Звільнену площу, за його словами, потрібно передати на приватизацію або в оренду через Prozorro.Продажі.