В Кабміні закрили перукарню: туди йдуть інвестиційні няні – фото

У будівлі Кабінету міністрів закрили приміщення, де працювала перукарня. Тепер це місце займуть працівники UkraineInvest – інвестиційні няні.

Використання площі державними органами потребує перевірки, про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму телеграм-каналі.

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"У нас в Кабміні сталося нечуване – ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня", – розповів він.

Дубілет також опублікував прайс-лист на послуги:

стрижка волосся модельна – 95 гривень;

модельна стрижка чубка — 35 гривень;

зафіксувати волосся лаком –15 гривень, якщо волосся до 20 сантиметрів, і 25 гривень для волосся, довшого за 40 сантиметрів.



Скріншот з інстаграм-сторінки Дмитра Дубілета



Скріншот з інстаграм-сторінки Дмитра Дубілета

У кімнаті, що звільниться, влаштують 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInves – інвестиційні няні.

А в цілому ми зараз робимо великий аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу. У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім – інші державні органи,

– додав він.

Міністр також зазначив, що звільнену площу потрібно передати на приватизацію або в оренду через Prozorro.Продажі.



Скріншот з інстаграм-сторінки Дмитра Дубілета

Хто такі інвестиційні няні і що вони робитимуть