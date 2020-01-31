В Кабміні закрили перукарню: туди йдуть інвестиційні няні – фото
У будівлі Кабінету міністрів закрили приміщення, де працювала перукарня. Тепер це місце займуть працівники UkraineInvest – інвестиційні няні.
Використання площі державними органами потребує перевірки, про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своєму телеграм-каналі.
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"У нас в Кабміні сталося нечуване – ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня", – розповів він.
Дубілет також опублікував прайс-лист на послуги:
- стрижка волосся модельна – 95 гривень;
- модельна стрижка чубка — 35 гривень;
- зафіксувати волосся лаком –15 гривень, якщо волосся до 20 сантиметрів, і 25 гривень для волосся, довшого за 40 сантиметрів.
Скріншот з інстаграм-сторінки Дмитра Дубілета
Скріншот з інстаграм-сторінки Дмитра Дубілета
У кімнаті, що звільниться, влаштують 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInves – інвестиційні няні.
А в цілому ми зараз робимо великий аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу. У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім – інші державні органи,
– додав він.
Міністр також зазначив, що звільнену площу потрібно передати на приватизацію або в оренду через Prozorro.Продажі.
Скріншот з інстаграм-сторінки Дмитра Дубілета
Хто такі інвестиційні няні і що вони робитимуть
- Проєкт "інвестиційних нянь" презентував Президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі 22 січня.
- Концепція Investment nanny передбачає персонального "опікуна" від уряду тому, хто інвестує в Україну понад 100 мільйонів доларів. Таким чином великі інвестори та компанії отримають додаткові угоди, які гарантуватимуть певні умови.
- Інвестор зможе позиватися до України у міжнародні суди та стягувати компенсацію у разі порушення умов.
- Окрім того, під час форуму урядовці та президент повідомили, що для інвесторів, які вкладатимуть у приватизацію в Україні 10 мільйонів доларів та більше держава надаватиме податкові канікули тривалістю 5 років.