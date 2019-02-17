Не только Россия: американский дипломат назвал еще одну ядерную угрозу

С прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности новая "гонка вооружений" не начнется. Однако эти ракетные договоренности – это еще не "все для европейской безопасности".

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Москва не может себе позволить новой гонки вооружений, пишет "Интерфакс".

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Во время выступления в рамках Мюнхенской конференции он отметил, что для Москвы это идеальная ситуация: нарушать соглашения без последствий.

Но если мы не будем просто смотреть, то они окажутся в проигрыше - и это может заставить их искать новое соглашение с нами, по которому они будут обязаны соблюдать условия старого договора,

– сказал он.

При этом дипломат отметил, что ракетных договор – "это еще не все для европейской безопасности".

"Китай не связан условиями какого-либо соглашения, и это создает для нас еще одну проблему в Восточной Азии. Таким образом, мне кажется, что решение Администрации Трампа имеет своей целью усилить безопасность на Западе", – добавил Хербст.

Отметим, Китай не собирается присоединяться к диалогу о разоружении после выхода США из ракетного договора. В Китае заявляют, что в своей концепции вооружения ориентируются "строго на нужды обороны" и не соглашаются на многосторонний подход к ДРСМД.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является "прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев они существует только в морской версии.



США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенные соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.