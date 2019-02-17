Не лише Росія: американський дипломат назвав ще одну ядерну загрозу

З припиненням дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності нова "гонка озброєнь" не розпочнеться. Однак ці ракеті домовленості – це ще не "все для європейської безпеки".

Екс-посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Москва не може собі дозволити нової гонки озброєнь, пише "Інтерфакс".

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Під час виступу у межах Мюнхенської конференції він зазначив, що для Москви це ідеальна ситуація: порушувати угоди без наслідків.

Але якщо ми не будемо просто дивитися, то вони опиняться у програші – і це може змусити їх шукати нової угоди з нами, за якою вони будуть зобов'язані дотримуватися умов старого договору,

– сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що ракетних договір – "це ще не все для європейської безпеки".

"Китай не пов'язаний Умовами будь-якої угоди і це створює для нас ще одну проблему у Східній Азії. Таким чином, мені здається, що рішення Адміністрації Трампа має своєю метою посилити безпеку на Заході", – додав Гербст.

Зазначимо, Китай не збирається пориєднуватись до діалогу про роззброєння після виходу США з ракетного договору. У Китаї заявлють, що у своїй концепції озброєння орієнтуються "строго на потреби оборони" і не погоджується на багатосторонній підхід до ДРСМД.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Зазначимо, у Мюнхені проходить 55-та конференція з безпеки. Участь у форумі беруть понад 30 глав держав і урядів, понад 80 міністрів закордонних справ і оборони, високопосадовці, які приймають рішення, експерти, економісти, представники міжнародних та громадських організацій. Завершиться вона 17 лютого.