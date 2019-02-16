21:01
16 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Ядерний конфлікт між США та Росією: свою позицію озвучив Китай

      536 Читать новость на русском
      Китай відкинув пропозицію Німеччини взяти участь в переговорах по ракетному договору
      Китай відкинув пропозицію Німеччини взяти участь в переговорах по ракетному договору / Фото з відкритих джерел

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Китай доєднатися до діалогу про роззброєння після виходу США з ракетного договору. Однак у Китай на таке не погоджуватись не збирається.

      Можливу участь країни у переговорах по Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності заперечив член Політбюро ЦК КПК Ян Цзечи, пише DW.

      Читайте також: Росія може мати більше нових ядерних ракет, аніж вважали раніше, – ЗМІ

      Натомість Ангела Меркель вважає, що участь Китаю є важливою для угоди.

      Не тільки США і Росія повинні вести переговори з цього питання, але і Китай повинен до них підключитися,
      – сказала вона.

      Німецька канцлерка також назвала розвал сформованих міжнародних політичних і оборонних структур небезпечним.

      Однак, за словами зовнішньополітичного представника, у своїй концепції озброєння Китай орієнтується "строго на потреби оборони" і не погоджується на багатосторонній підхід до ДРСМД.

      Зазначимо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і Китай.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      blog_ava
      Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників
      сьогодні
      18881
      Теги: Ядерна безпека Новини США Новини Росії Новини політики Китай
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Беларусь и демократия – разные полюса
      сьогодні , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 344
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сьогодні , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 948
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сьогодні , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 711
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сьогодні , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 881
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сьогодні , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 1176
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук