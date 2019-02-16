Ядерний конфлікт між США та Росією: свою позицію озвучив Китай

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Китай доєднатися до діалогу про роззброєння після виходу США з ракетного договору. Однак у Китай на таке не погоджуватись не збирається.

Можливу участь країни у переговорах по Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності заперечив член Політбюро ЦК КПК Ян Цзечи, пише DW.

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Натомість Ангела Меркель вважає, що участь Китаю є важливою для угоди.

Не тільки США і Росія повинні вести переговори з цього питання, але і Китай повинен до них підключитися,

– сказала вона.

Німецька канцлерка також назвала розвал сформованих міжнародних політичних і оборонних структур небезпечним.

Однак, за словами зовнішньополітичного представника, у своїй концепції озброєння Китай орієнтується "строго на потреби оборони" і не погоджується на багатосторонній підхід до ДРСМД.

Зазначимо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і Китай.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.