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      Ядерный конфликт между США и Россией: свою позицию озвучил Китай

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      Китай отверг предложение Германии принять участие в переговорах по ракетному договору
      Китай отверг предложение Германии принять участие в переговорах по ракетному договору / Фото из открытых источников

      Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к диалогу о разоружении после выхода США из ракетного договора. Однако в Китай на такое не соглашаться не собирается.

      Возможное участие страны в переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возразил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, пишет DW.

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      Зато Ангела Меркель считает, что участие Китая является важным для сделки.

      Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться,
      – сказала она.

      Немецкий канцлер также назвала развал сложившихся международных политических и оборонных структур опасным.

      Однако, по словам представителя внешнеполитического, в своей концепции вооружения Китай ориентируется "строго на нужды обороны" и не соглашается на многосторонний подход к ДРСМД.

      Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.
      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.
      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".
      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.
      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.
      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости США Ядерная безопасность Новости политики Китай
      Источник: 24 Канал
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