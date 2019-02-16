Ядерный конфликт между США и Россией: свою позицию озвучил Китай

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к диалогу о разоружении после выхода США из ракетного договора. Однако в Китай на такое не соглашаться не собирается.

Возможное участие страны в переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возразил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, пишет DW.

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Зато Ангела Меркель считает, что участие Китая является важным для сделки.

Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться,

– сказала она.

Немецкий канцлер также назвала развал сложившихся международных политических и оборонных структур опасным.

Однако, по словам представителя внешнеполитического, в своей концепции вооружения Китай ориентируется "строго на нужды обороны" и не соглашается на многосторонний подход к ДРСМД.

Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.

Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.