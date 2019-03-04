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      Не уступает НАТО: появились фото новой экипировки и спецодежды для ВСУ

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      Военным ВСУ впервые закупили новую экипировку и спецодежду
      Военным ВСУ впервые закупили новую экипировку и спецодежду / ГУ РСМО ВСУ

      Спецодежду, обувь и экипировку закупили для военнослужащих Вооруженных Сил Украины впервые. Раньше они поставлялся за счет международной помощи или не поставлялся вообще.

      В настоящее время продолжается разработка и военные испытания новых образцов спецодежды, сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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      В ВСУ утверждают, что каждый предмет соответствует современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО.

      Украинские военнослужащие получат:

      • специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков

      • костюмы для экипажей броневых машин

      • наколенники и налокотники

      • транспортные и индивидуальные сумки

      • утепленные бахилы.

      Пока новые образцы тестируют, в частности снайперские рейдовые рюкзаки и чехол-ковер для переноски оружия.

      Спецодежду и экипировку для ВСУ закупили впервые/Источник: Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ

      Тактические перчатки – абсолютная новинка 2018 года/Источник: Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ


      Все имущество, поступающее в ВСУ, высококачественное /Источник: Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ

      "Эти образцы будут поступать на плановое обеспечение в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы", – отметили в ведомстве.

      Продолжаются военные испытания новых образцов спецодежды / Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ

      Чего не было в 2014, а сейчас появилось?По сравнению с 2014 годом пополнение значительное. В частности – тактические перчатки, флисовые кофты, летние полевые костюмы, сменная зимняя одежда, современные кожухи с трехслойной импортной мембраной и устойчивостью к воде, комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, боевые рюкзаки, маскировочные костюмы снайпера, пенополиуретановые матрасы и подушки с синтетическим наполнителем.

      Кроме того, в ведомстве сообщают, что разработка новых образцов и их выдача пользователю длится минимум полгода.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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