Не уступает НАТО: появились фото новой экипировки и спецодежды для ВСУ
Спецодежду, обувь и экипировку закупили для военнослужащих Вооруженных Сил Украины впервые. Раньше они поставлялся за счет международной помощи или не поставлялся вообще.
В настоящее время продолжается разработка и военные испытания новых образцов спецодежды, сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
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В ВСУ утверждают, что каждый предмет соответствует современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО.
Украинские военнослужащие получат:
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специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков
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костюмы для экипажей броневых машин
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наколенники и налокотники
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транспортные и индивидуальные сумки
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утепленные бахилы.
Пока новые образцы тестируют, в частности снайперские рейдовые рюкзаки и чехол-ковер для переноски оружия.
Спецодежду и экипировку для ВСУ закупили впервые/Источник: Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ
Тактические перчатки – абсолютная новинка 2018 года/Источник: Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ
Все имущество, поступающее в ВСУ, высококачественное /Источник: Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ
"Эти образцы будут поступать на плановое обеспечение в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы", – отметили в ведомстве.
Продолжаются военные испытания новых образцов спецодежды / Фейсбук ГУ РСМЗО ВСУ
Чего не было в 2014, а сейчас появилось?По сравнению с 2014 годом пополнение значительное. В частности – тактические перчатки, флисовые кофты, летние полевые костюмы, сменная зимняя одежда, современные кожухи с трехслойной импортной мембраной и устойчивостью к воде, комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, боевые рюкзаки, маскировочные костюмы снайпера, пенополиуретановые матрасы и подушки с синтетическим наполнителем.
Кроме того, в ведомстве сообщают, что разработка новых образцов и их выдача пользователю длится минимум полгода.
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