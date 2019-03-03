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      Украинские военные испытали современный бронеавтомобиль "Барс-8": эффектное видео

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      Бронеавтомобиль "Барс-8"
      Бронеавтомобиль "Барс-8" / Screenshot

      Бронеавтомобиль "Барс-8" с противоминной и баллистической защитой прошел успешные государственные испытания. Инженеры уверяют, что разработка эффективна и опирается на лучшие мировые стандарты.

      Кроме прочего, броневик имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

      Читайте также: Украинский броноеавтомобіль "Козак-2М1" проходит испытания украинским бездорожьем

      Как будут использовать "Барс-8" в украинской армии:

      • при ведении боевых действий;
      • для транспортировки личного состава;
      • для перевозки грузов в условиях боевых действий;
      • для выполнения тактических задач, охраны блокпостов;
      • как медицинский эвакуационный транспорт.
      Барс-8

      Успішно завершились державні випробування бронеавтомобілю «Барс-8»! Це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів. «БАРС-8» має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. БАРС-8» будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту.

      Опубліковано Урядовий портал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

       

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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