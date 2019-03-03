Украинские военные испытали современный бронеавтомобиль "Барс-8": эффектное видео
Бронеавтомобиль "Барс-8" с противоминной и баллистической защитой прошел успешные государственные испытания. Инженеры уверяют, что разработка эффективна и опирается на лучшие мировые стандарты.
Кроме прочего, броневик имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Читайте также: Украинский броноеавтомобіль "Козак-2М1" проходит испытания украинским бездорожьем
Как будут использовать "Барс-8" в украинской армии:
- при ведении боевых действий;
- для транспортировки личного состава;
- для перевозки грузов в условиях боевых действий;
- для выполнения тактических задач, охраны блокпостов;
- как медицинский эвакуационный транспорт.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото24 августа 2016 , 00:30
Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество31 августа 2016 , 17:23 1
Легендарный динамовец рассказал, чего надо бояться сборной Украины в матче против Чехии14 октября 2018 , 16:45
Український форвард став зіркою чемпіонату Іспанії – його хвалять навіть після поразок14 октября 2018 , 20:47