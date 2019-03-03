Українські військові випробували сучасний бронеавтомобіль "Барс-8": ефектне відео
Бронеавтомобіль "Барс-8" із протимінним і балістичним захистом пройшов успішні державні випробування. Інженери запевняють, що розробка ефективна та опирається на найкращі світові стандарти.
Окрім іншого, броньовик має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins і систему забезпечення життєдіяльності екіпажу.
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Як використовуватимуть "Барс-8" в українській армії:
- при веденні бойових дій;
- для транспортування особового складу;
- для перевезення вантажів в умовах бойових дій;
- для виконання тактичних завдань та охорони блокпостів;
- як медичний евакуаційний транспорт.
Джерело: 24 Канал
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