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      Українські військові випробували сучасний бронеавтомобіль "Барс-8": ефектне відео

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      Бронеавтомобіль "Барс-8"
      Бронеавтомобіль "Барс-8" / Screenshot

      Бронеавтомобіль "Барс-8" із протимінним і балістичним захистом пройшов успішні державні випробування. Інженери запевняють, що розробка ефективна та опирається на найкращі світові стандарти.

      Окрім іншого, броньовик має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins і систему забезпечення життєдіяльності екіпажу.

      Читайте також: Український броноеавтомобіль "Козак-2М1" проходить випробування українським бездоріжжям

      Як використовуватимуть "Барс-8" в українській армії:

      • при веденні бойових дій; 
      • для транспортування особового складу;
      • для перевезення вантажів в умовах бойових дій;
      • для виконання тактичних завдань та охорони блокпостів;
      • як медичний евакуаційний транспорт.
      Барс-8

      Успішно завершились державні випробування бронеавтомобілю «Барс-8»! Це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів. «БАРС-8» має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. БАРС-8» будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту.

      Опубліковано Урядовий портал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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