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      Не поступається НАТО: з’явились фото нового екіпірування та спецодягу для ЗСУ

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      Військовим ЗСУ вперше закупили нове екіпірування та спецодяг
      Військовим ЗСУ вперше закупили нове екіпірування та спецодяг / ГУ РСМЗ ЗСУ

      Спецодяг, взуття та екіпірування закупили для військовослужбовців Збройних Сил України вперше. Раніше вони постачався за рахунок міжнародної допомоги або ж не постачався взагалі.

      Наразі триває розробка і військові випробування нових зразків спецодягу, повідомляє Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

      Читайте також: Українські військові випробували сучасний бронеавтомобіль "Барс-8": ефектне відео

      У ЗСУ стверджують, що кожен предмет відповідає сучасним вимогам та не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО.

      Українські воїни отримають:

      • спеціальні та маскувальні костюми для снайперів та розвідників
         
      • костюми для екіпажів броньових машин
         
      • наколінники і налокітники
         
      • транспортні та індивідуальні сумки
         
      • утеплені бахіли.

      Поки нові зразки тестують, зокрема снайперські рейдові рюкзаки і чохол-килим для перенесення зброї.


      Спецодяг та екіпірування для ЗСУ закупили вперше/ Джерело: Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ


      Тактичні рукавички – абсолютна новинка 2018 року/ Джерело: Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ


      Усе майно, що надходить до ЗСУ, високоякісне/Джерело: Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ

      "Ці зразки поступатимуть на планове забезпечення у 2019 році, як і нові модульні бронежилети та балістичні шоломи", – зазначили у відомстві.


      Тривають військові випробування нових зразків спецодягу/Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ

      Чого не було у 2014, а зараз є?
      У порівнянні з 2014 роком поповнення значне. Зокрема – тактичні рукавички, флісові кофти, літні польові костюми, змінений зимовий одяг, сучасні кожухи із тришаровою імпортною мембраною і стійкістю до води, комбінезони для технічного складу й танкових підрозділів, бойові рюкзаки, маскувальні костюми снайпера, пінополіуретанові матраци й подушки із синтетичним наповнювачем.

      Окрім того, у відомстві повідомляють, що розробка нових зразків та їх видача користувачеві триває щонайменше півроку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини політики НАТО
      Джерело: 24 Канал
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