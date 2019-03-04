Не поступається НАТО: з’явились фото нового екіпірування та спецодягу для ЗСУ
Спецодяг, взуття та екіпірування закупили для військовослужбовців Збройних Сил України вперше. Раніше вони постачався за рахунок міжнародної допомоги або ж не постачався взагалі.
Наразі триває розробка і військові випробування нових зразків спецодягу, повідомляє Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
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У ЗСУ стверджують, що кожен предмет відповідає сучасним вимогам та не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО.
Українські воїни отримають:
- спеціальні та маскувальні костюми для снайперів та розвідників
- костюми для екіпажів броньових машин
- наколінники і налокітники
- транспортні та індивідуальні сумки
- утеплені бахіли.
Поки нові зразки тестують, зокрема снайперські рейдові рюкзаки і чохол-килим для перенесення зброї.
Спецодяг та екіпірування для ЗСУ закупили вперше/ Джерело: Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ
Тактичні рукавички – абсолютна новинка 2018 року/ Джерело: Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ
Усе майно, що надходить до ЗСУ, високоякісне/Джерело: Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ
"Ці зразки поступатимуть на планове забезпечення у 2019 році, як і нові модульні бронежилети та балістичні шоломи", – зазначили у відомстві.
Тривають військові випробування нових зразків спецодягу/Фейсбук ГУ РСМЗ ЗСУ
Чого не було у 2014, а зараз є?
У порівнянні з 2014 роком поповнення значне. Зокрема – тактичні рукавички, флісові кофти, літні польові костюми, змінений зимовий одяг, сучасні кожухи із тришаровою імпортною мембраною і стійкістю до води, комбінезони для технічного складу й танкових підрозділів, бойові рюкзаки, маскувальні костюми снайпера, пінополіуретанові матраци й подушки із синтетичним наповнювачем.
Окрім того, у відомстві повідомляють, що розробка нових зразків та їх видача користувачеві триває щонайменше півроку.