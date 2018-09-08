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"Не выдержал критики": Трамп заснул во время выступления Обамы

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Трамп заснул во время выступления Обамы
Трамп заснул во время выступления Обамы / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление и заснул, когда слушал критику своего предшественника Барака Обамы.

Об этом он сказал во время встречи со сторонниками в штате Северная Дакота, сообщает телеканал CNN.

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Я извиняюсь, я смотрел его, но я заснул. Он очень хороший, очень хороший, чтобы засыпать,
– сказал Трамп.

Отметим, Обама 7 сентября выступил на предвыборном митинге в штате Иллинойс, где раскритиковал политику Трампа. По его словам, действующий президент использует "страхи и гнев" американцев в свою пользу и тем самым их разъединяет.

"Не нужно быть демократом или республиканцем, чтобы утверждать, что мы не должны подвергать нападкам людей только потому, как они выглядят или как они молятся. Мы должны восстать против дискриминации и дать вразумительный и четкий ответ тем, кто симпатизирует нацистским идеям", – сказал экс-президент США.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес своего предшественника. В июне действующий президент США обвинил Барака Обаму в том, что он допустил захват Крымского полуострова Россией.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Барак Обама
Источник: 24 Канал
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