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Трамп назвал виновных в его вероятном импичменте

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал собственных избирателей. Это он сделал в шутливой форме во время встречи с избирателями в Монтане.

Трамп заявил, что если его снимут с должности, то виновными в этом будут его избиратели, сообщает Business Insider.

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По их информации, во время выступления Трамп перечислил цифры, которые должны были бы доказать успех его экономической политики.

Если посмотреть на цифры в любой категории, они замечательные. Мы делаем хорошую работу,
– сказал Трамп.

Однако затем он заявил, что если демократы одержат победу на выборах через несколько недель и начнут в Конгрессе процесс его импичмента, то виновны будут его сторонники.

"Мы будем заниматься этим, когда это произойдет, конечно. Но если нечто такое произойдет, это будет ваша вина. Потому что вы не пошли голосовать. Это единственная возможность, чтобы такое произошло", – заявил Трамп об угрозе импичмента.

Напомним, в The New York Times скандальная статья появилась через день после того, как американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд опубликовал "информационную бомбу" для Трампа. Речь идет об отрывке из новой книги медийщика "Трамп: Страх в Белом доме", в которой утверждается, что подчиненные главы Белого дома считают своего босса "полоумным", а министр обороны Джеймс Маттис, по словам Вудворда, сказал, что интеллект президента США – на уровне "пяти - или шестиклассника".

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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