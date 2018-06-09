Трамп обвинил Обаму в оккупации Крыма: видео

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он допустил захват Крымского полуострова Россией. Также президент США призвал вернуть Россию к формату G8.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в рамках саммита стран G7.

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Ответил на вопрос журналиста, как можно представить возвращение России к формату G8 в условиях оккупации украинского Крыма.

Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Мое отношение было бы совсем другим. Вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?

– заявил Трамп.

На пресс-конференции Трамп вновь выразил поддержку России в отношении ее возвращения к формату G8, несмотря на негативную реакцию других членов группы наиболее развитых экономик мира.

"Я думаю, это было бы хорошо для всего мира. Это было бы хорошо для России. Это было бы хорошо для Соединенных Штатов. Возвращение России было бы положительным шагом. Мы стремимся к миру во всем мире, мы не собираемся играть в игры", – сказал Трамп.

Смотрите видео: Заявление президента Трампа

Напомним, что после заявления Трампа о возвращении России в состав "Большой восьмерки" сенатор Джон Маккейн раскритиковал предложение президента США.