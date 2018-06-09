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Трамп звинуватив Обаму в окупації Криму: відео

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Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму в захопленні Криму Росією
Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму в захопленні Криму Росією / Скріншот

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому що він допустив захоплення Кримського півострову Росією. Також президент США закликав повернути Росію до формату G8.

Таку заяву він зробив на прес-конференції в рамках саміту країн G7.

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Президент США відповів на питання журналіста, як можна уявити повернення Росії до формату G8 в умовах окупації українського Криму.

Обама дозволив забрати Крим. Обама може говорити все, що захоче, але він дозволив Росії забрати Крим. Моє ставлення було б зовсім іншим. Ви повинні поставити своє запитання президенту Обамі. Чому він це зробив?,
– заявив Трамп.

На прес-конференції Трамп знову висловив підтримку Росії стосовно її повернення до формату G8, не зважаючи на негативну реакцію інших членів групи найбільш розвинених економік світу.

"Я думаю, це було б добре для всього світу. Це було б добре для Росії. Це було б добре для Сполучених Штатів. Повернення Росії було би позитивним кроком. Ми прагнемо до миру в усьому світі, ми не збираємося грати в ігри", – сказав Трамп.

Дивіться відео: Заява президента Трампа

Нагадаємо, що після заяви Трампа про повернення Росії до складу "Великої вісімки" сенатор  Джон Маккейн розкритикував пропозицію президента США.

Теги: Дональд Трамп Новини США Велика сімка Новини політики Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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