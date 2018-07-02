"Не выдерживают нагрузки": сколько патрульных уволилось из полиции с начала года

Руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич сообщил, сколько правоохранителей уволилось с начала года.

По словам Фацевича, в 2018-м году из патрульной полиции уволилось 400 работников.

Читайте также: МВД запустило мобильное приложение для оценки работы полиции

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

Фацевич отметил, что одной из самых распространенных причин увольнения является большая нагрузка.

В этом году за 5 месяцев у нас примерно 400 полицейских уволилось. Это по 15 тысяч. Или это много? 10 – это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции,

– отметил руководитель патрульной полиции.

По его словам, наибольшую нагрузку испытывают те полицейские, которые работают в крупных городах.

"За 12 часов у них очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внерабочее время, когда происходят какие-либо массовые мероприятия", – пояснил Фацевич.

Ранее в полиции сообщили, что за три года существования патрульной полиции в Украине оттуда уволился каждый седьмой сотрудник.

К слову, День национальной полиции в Украине отмечают 4 июля.