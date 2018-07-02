"Не витримують навантаження": скільки патрульних звільнилось з поліції з початку року
Керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич повідомив, скільки правоохоронців звільнилось з початку року.
За словами Фацевича, у 2018-му році з патрульної поліції звільнилося 400 працівників.
Читайте також: МВС запустило мобільний додаток для оцінки роботи поліції
Про це він розповів в інтерв’ю "Громадському".
Фацевич зазначив, що однією з найпоширеніших причин звільнення є велике навантаження.
В цьому році за 5 місяців у нас приблизно 400 поліцейських звільнилося. Це з 15 тисяч. Чи це багато? 10 – це багато. Хочеться, щоб поліцейські залишалися, хочеться, щоб переводилися в інші підрозділи національної поліції,
– зазначив керівник патрульної поліції.
За його словами, найбільше навантаження відчувають ті поліцейські, які працюють у великих містах.
"За 12 годин у них дуже велике навантаження. Іноді вони виходять і в позаробочий час, коли відбуваються якісь масові заходи", – пояснив Фацевич.
Раніше в поліції повідомили, що за три роки існування патрульної поліції в Україні звідти звільнився кожен сьомий співробітник.
До слова, День національної поліції в Україні відзначають 4 липня.