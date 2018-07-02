"Не витримують навантаження": скільки патрульних звільнилось з поліції з початку року

Керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич повідомив, скільки правоохоронців звільнилось з початку року.

За словами Фацевича, у 2018-му році з патрульної поліції звільнилося 400 працівників.

Читайте також: МВС запустило мобільний додаток для оцінки роботи поліції

Про це він розповів в інтерв’ю "Громадському".

Фацевич зазначив, що однією з найпоширеніших причин звільнення є велике навантаження.

В цьому році за 5 місяців у нас приблизно 400 поліцейських звільнилося. Це з 15 тисяч. Чи це багато? 10 – це багато. Хочеться, щоб поліцейські залишалися, хочеться, щоб переводилися в інші підрозділи національної поліції,

– зазначив керівник патрульної поліції.

За його словами, найбільше навантаження відчувають ті поліцейські, які працюють у великих містах.

"За 12 годин у них дуже велике навантаження. Іноді вони виходять і в позаробочий час, коли відбуваються якісь масові заходи", – пояснив Фацевич.

Раніше в поліції повідомили, що за три роки існування патрульної поліції в Україні звідти звільнився кожен сьомий співробітник.



До слова, День національної поліції в Україні відзначають 4 липня.