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      Не Зеленским единым: кто из звезд экрана начал политическую карьеру

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      История знает немало случаев, когда на высокие должности замахивались актеры, звезды, комики. Так Дональд Трамп поймал звезду еще задолго до того как стал президентом.

      В фильмах и сериалах играл самого себя. Успешного бизнесмена, владельца нью-йоркской недвижимости. В частности отель Плаза Трамп приобрел в 80-е за почти полмиллиарда долларов.

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      До профессионального бокса Дональду Трампу конечно еще далеко. Но отправить мужчину в нок-даун ему удалось. Успешный Трамп имеет немалую армию хейтеров.

      Трамп Один дома Один вдома Дональд Трамп в кіно
      Дональд Трамп в кино

      Его противники приложили немалые усилия, устроив флешмоб в соцсетях. И теперь мировой поисковик на запрос "идиот" выдает изображение американского президента. Довольно комичный образ Трампа не помешал ему стать президентом США.

      Украинские политики, похоже, тоже не стесняются быть высмеянными. Другое дело – когда в политику идут смешные люди.

      Если появление актера "95 квартала" Владимира Зеленского в списке вероятных кандидатов в президенты удивило украинцев, то в мире участие комика в выборах явление частое.

      Зеленський Зеленський президент 95 квартал
      Владимир Зеленский

      Например, французский слуга по прозвищу Колюш, или же Мишель Колюччи. Известный комик баллотировался на президентских выборах в 1981 году. Впрочем президентом не стал.

      Мішель Ключчі коміки Зеленський
      Мишель Колюччи

      В Германии, где в кино играли чуть ли не целыми политическими партиями, Питтер Соддан в 90-х начал свою кинокарьеру. И стал самым узнаваемым кинополицейским. В эпизодах снимался даже с политиком немецкого "Христианско-демократического союза", экс-министром труда Норбертом Блюмом.

      Доснимался так, что решили выдвинуть его на пост президента в 2009 году. И ему тоже не повезло в политике.

      Американские избиратели благосклоннее относятся к знаменитостям. 40-й президент США Рональд Рейган имел немалое творчество - 77 ролей в кино и сериалах. Такой себе простой "Ковбой из Бруклина", сыгравший главную роль в одноименном фильме.

      Рейган Зеленський комік
      Рональд Рейган

      А его современник Дональд Трамп, сейчас не то, что выясняет отношения во время телешоу, а бьется, можно сказать, на мировой арене, с лидерами других стран как Китай, Корея и Россия. Иногда опыт шоу-бизнеса таки позволяет стать не только любимцем публики, но и сесть в высокие кресла. Поэтому актеры, звезды, известные люди пытаются выбрать и себе политическую роль.

      Уровень политической культуры населения позволяет это делать. Мы уже настолько замучаемся от того сложного восприятия политики, что нам хочется уже упростить понимание. А тут появляется звезда, к тому же очень удачно иронизирует на тему политики, и кажется, что именно такой человек справится с политикой,
      – сказала политолог Дарья Зубрицкая.

      Пока мы анализируем мировых актеров, которые стали или не стали политическими лидерами, украинские социологи уже предсказывают большой успех для новых, еще непривычных для рядовых граждан кандидатов.

      Комик Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук буквально наступают на пятки опытным политикам.

      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Святослав Вакарчук История Новости США Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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