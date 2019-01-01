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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Не Зеленським єдиним: хто з зірок екрану розпочинав політичну кар'єру

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      Історія знає чимало випадків, коли на високі посади замахувалися актори, зірки, коміки. Так Дональд Трамп впіймав зірку ще задовго до того як став президентом.

      У фільмах та серіалах грав самого себе. Успішного бізнесмена, власника нью-йоркської нерухомості. Зокрема готель Плаза Трамп придбав у 80-ті за майже півмільярда доларів.

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      До професійного боксу Дональду Трампу звісно ще далеко. Але відправити чоловіка у нок-даун йому вдалось. Успішний Трамп має чималу армію хейтерів.

      Трамп Один дома Один вдома Дональд Трамп в кіно
      Дональд Трамп у кіно

      Його противники доклали чималих зусиль, влаштувавши флешмоб у соцмережах. І тепер світовий пошуковик на запит "ідіот" видає зображення американського президента. Доволі комічний образ Трампа не завадив йому стати президентом США.

      Українські політики, схоже, теж не соромляться бути висміяними. Інша справа – коли у політику йдуть смішні люди.

      Якщо поява актора "95 кварталу" Володимира Зеленського у списку ймовірних кандидатів у президенти здивувала українців. То у світі участю коміка у виборах явище часте.

      Зеленський Зеленський президент 95 квартал
      Володимир Зеленський

      Наприклад, французький слуга на прізвисько Колюш, або ж Мішель Колюччі. Відомий комік балотувався на президентських виборах у 1981 році. Втім президентом не став.

      Мішель Ключчі коміки Зеленський
      Мішель Колюччі
      У Німеччині, де у кіно грали ледь не цілими політичними партіями. Піттер Соддан у 90-х почав свою кінокар'єру. І став найвпізнаванішим кінополіцейським. В епізодах знімався навіть з політиком німецького "Християнського-демократичного союзу", екс-міністром праці Норбертом Блюмом.

      Дознімався так, що вирішили висунути його на пост президента у 2009 році. Та йому теж не поталанило в політиці.

      Американські ж виборці прихильніше ставляться до знаменитостей. 40-ий президент США Рональд Рейган мав чималий творчий доробок – 77 ролей у кіно та серіалах. Такий собі простий "Ковбой з Брукліну", який зіграв головну роль в однойменному фільмі.

      Рейган Зеленський комік
      Рональд Рейган

      А його сучасник Дональд Трамп, зараз не те, що з'ясовує стосунки під час телешоу, а б'ється, можна сказати, на світовій арені, з лідерами інших країн, як от Китай, Корея та Росія. Інколи досвід шоу-бізнесу таки дозволяє стати не лише улюбленцем публіки, а й сісти у високі крісла. Тож актори, зірки, відомі люди намагаються обрати і собі політичну роль.

      Рівень політичної культури населення дозволяє це робити. Ми вже настільки замучуємось від того складного сприйняття політики, що нам хочеться вже спростити розуміння. А тут з'являється зірка, до того ж дуже вдало іронізує на тему політики, і видається, що саме така людина справиться з політикою,
      – сказала політолог Дарія Зубрицька.

      Поки ми аналізуємо світових акторів, які стали чи не стали політичними лідерами, українські соціологи вже передбачають неабиякий успіх для нових, ще незвичних для пересічних громадян, кандидатів.

      Комік Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук буквально наступають на п'яти досвідченим політикам.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Історія Новини США Святослав Вакарчук Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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